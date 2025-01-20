Появились подробности убийства женщины в Москве, тело которой нашли в машине Куценко

Подозреваемый в убийстве женщины на Кутузовском проспекте еще неделю до расправы вскрыл машину актера Гоши Куценко ради ночлега. Об этом и других подробностях сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве женщины, совершил несколько преступлений на Кутузовском проспекте. Здесь он вскрыл «Запорожец» Гоши Куценко, жил там, а также спрятал в транспорте тело жертвы.

По признанию задержанного, он поссорился с женщиной во время распития спиртного, из-за чего ударил ее ножом несколько раз. Он также подтвердил, что сам прятал погибшую в старой машине, припаркованной во дворе.

По данным канала SHOT, задержанный — 30-летний Альберт Абдуллин. Он зарезал женщину у дверей медицинского центра после распития алкоголя. До этого он также подарил жертве розы в целлофане. Медцентр расположен на Кутузовском проспекте.

Напомним, что об убийстве женщины в Москве стало известно 20 января. Ее тело со множественными ножевыми ранениями нашли в машине. Оказалось, что транспорт принадлежит известному отечественному актеру Гоше Куценко.

Ранее сообщалось, что силовики задержали подозреваемого в убийстве женщины в столице. СК возбудил уголовное дело.