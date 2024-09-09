В новом докладе женевской организации «Коалиция против кассетных боеприпасов» (CMC) за 2024 год отмечается использование украинской армией кассетных боеприпасов турецкого и израильского производства в конфликте с Россией.

Несмотря на то, что источник поставок остается неизвестным, факт применения такого оружия вызывает серьезную озабоченность.

CMC, международное движение, выступающее против использования кассетных боеприпасов, обнаружило доказательства наличия у ВСУ 120-мм минометных снарядов израильского производства или их копий. Кроме того, в августе 2023 года появились фотографии, демонстрирующие использование украинскими военными 155-мм кассетных боеприпасов M483A1 турецкого производства.

Особую тревогу вызывает тот факт, что кассетные боеприпасы не оснащены механизмами самоликвидации. По оценкам американских военных, от 5% до 14% таких боеприпасов могут не сдетонировать, превращаясь в мины и представляя долгосрочную угрозу для гражданского населения.

Использование кассетных боеприпасов запрещено международной Конвенцией 2008 года, которую подписали 108 стран. Однако ни Украина, ни Россия, ни США не являются участниками этого соглашения.

Ранее стало известно о том, что принудительная эвакуация объявлена в трех населенных пунктах Сумской области Украины.