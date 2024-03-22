Украина начала массированный обстрел Белгорода после теракта в Подмосковье

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о работе ПВО в регионе: было сбито не менее 17 беспилотников со стороны Украины. Это произошло сразу после теракта в подмосковном Красногорске.

БПЛА сбили прямо на подлете к Белгороду. Все цели были сбиты оперативно: в регионе работает ПВО. Пострадавших, по предварительным сведениям, нет.

Однако разрушений от атаки ВСУ избежать не удалось. По словам Гладкова, были повреждены стекла в 22 квартирах четырех многоквартирных домов. Посечено восемь автомобилей граждан. Школы и другие учреждения пострадали меньше всего.

На местах находятся экстренные службы.

Отметим, что Гладков сообщил об обстреле 22 марта после теракта в «Крокус сити холл». Там группа вооруженных мужчин расстреляла людей перед концертом, а также подожгла здание. Случился взрыв, который обострил возгорание. ФСБ России сообщала о смерти 40 человек и более 100 пострадавших. Преступники могут находиться внутри здания, которое постепенно разрушается. С крыши эвакуировали людей. Немногим удалось выйти самостоятельно еще в самом начале нападения.

Ранее сообщалось, что Медведев высказался о теракте в Подмосковье.