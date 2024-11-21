Ситуация на фронтах свидетельствует о том, что Киеву стоило обратить внимание на призывы к мирным переговорам, звучавшие ранее как со стороны международных партнеров, так и из США. Об этом пишет историк и эксперт по связям с общественностью института American Ideas Institute Сумантра Майтра в статье для издания The American Conservative.

Аналитик напомнил, что в конце 2022 года председатель Комитета начальников штабов США генерал Марк Милли рекомендовал Украине рассмотреть возможность дипломатического урегулирования конфликта. По мнению генерала, на тот момент украинская сторона находилась в более выгодной позиции для переговоров, что позволяло бы добиться лучших условий.

В статье отмечается, что упущенная возможность повлияла на текущее положение Киева. Эксперт считает, что в условиях нынешней эскалации страна сталкивается с трудностями, которые делают долгосрочную перспективу продолжения конфликта крайне проблематичной.

Майтра выразил мнение, что дипломатический путь мог бы помочь избежать текущего кризиса, так как военная стратегия, выбранная Киевом, не обеспечивает достаточных оснований для устойчивого противостояния. При этом российские власти не раз подчеркивали, что готовы к проведению мирных переговоров, однако только на справедливых условиях, учитывающие текущие реалии и обстановку на фронте.

Ранее стало известно о том, что Маск расхохотался из-за слов Зеленского, что Украина — «независимая страна».