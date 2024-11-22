Украинец залил слезоточивым газом военкомов после неудачной попытки откупиться

Житель Хмельницкой области Украины напал на военкомов, которые остановили его для проверки. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сообщение от Хмельницкой областной ТЦК.

Стало известно, что мужчина был остановлен в городе Полонное еще 21 ноября. Когда на него составляли протоколы за нарушение правил воинского учета, то тот попытался дать взятку в размере $200. Но это не помогло, военнослужащий ТЦК (аналог военкомата) отказался от денег. Тогда украинец просто сбежал, применив слезоточивый газ.

На данный момент представители правоохранительных органов готовят документы, чтобы возбудить уголовное дело по факту инцидента. Другие подробности уточняются.

Ранее бывший главком ВСУ Залужный заявил, что у украинских военных осталось очень мало шансов выжить и призвал не бояться смерти.