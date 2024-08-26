Украинская армия применила дроны «Бобер» для атаки Саратова

ВСУ использовала беспилотные летательные аппараты «Бобер» для воздушного удара по Саратову. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

В налетах на Саратовскую область и сам Саратов были задействованы беспилотники самолетного типа «Бобер».

«Базовая дальность полетов — 800 километров, максимальная скорость 150 км/час», — привел микроблог его технические характеристики.

Ранее сообщалось, что в итоге налета украинских дронов на Саратов получили повреждения жилой дом и два десятка автомобилей. Одна горожанка была госпитализирована в тяжелом состоянии. В местном аэропорту пришлось ввести ограничения на прием и отправку рейсов. Всего за ночь над регионом было перехвачено 9 беспилотников неприятеля.