Украинские военные подтвердили удар по ключевой станции нефтепровода «Дружба»

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины официально признал, что одной из целей недавней атаки беспилотных летательных аппаратов была инфраструктура российского нефтепровода «Дружба». Соответствующее заявление появилось в официальном телеграм-канале ведомства.

Согласно опубликованной информации, украинские военные зафиксировали взрывы в районе линейно-производственной диспетчерской станции «Стальной конь», расположенной в Орловской области России. Данный объект обеспечивает управление технологическими процессами нефтепровода «Дружба» и играет важную роль в поставках нефти на терминал морского порта Усть-Луга в Ленинградской области.

Последствия атаки не заставили себя ждать — во вторник поставки российской нефти в Венгрию были приостановлены именно из-за удара украинского беспилотника по измерительной станции нефтепровода. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отреагировал на случившееся, назвав атаку вопросом национального суверенитета, поскольку нефтепровод имеет критическое значение для энергетической безопасности страны.