Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) о значительных изменениях в стратегии украинских вооружённых сил.

По словам Балицкого, украинские войска начали переброску частей своих подразделений с Запорожской линии фронта в Харьковскую область.

Балицкий отметил, что российские военные уже начали ощущать «бреши» в украинской обороне на Запорожской линии. Он подчеркнул, что видны признаки ослабления украинской боевой активности в регионе, включая уменьшение числа артиллерийских обстрелов. Кроме того, часть украинских артиллерийских подразделений покинула территорию, а некоторые подразделения были расформированы.

Переброска войск может свидетельствовать о смене стратегических приоритетов Украины, что также может иметь значительное влияние на дальнейший ход конфликта. Перемещение украинских подразделений в Харьковскую область указывает на возможное усиление напряжённости в этом регионе.

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