Украинский беспилотник атаковал автобус в Брянской области, пострадал ребенок

В селе Курковичи Стародубского муниципального округа в Брянской области произошла очередная атака со стороны ВСУ, в результате которой были атакованы мирные граждане.

По сообщению губернатора региона, пассажирский автобус был атакован с использованием дрона-камикадзе. Четверо людей, включая 14-летнего ребенка, получили ранения. На данный момент пострадавшие находятся в медицинском учреждении, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Губернатор Брянской области, Александр Богомаз, выразил свои соболезнования пострадавшим и пожелал им скорейшего выздоровления. Также он заверил, что всем пострадавшим будет предоставлена материальная помощь.

На месте происшествия сейчас работают оперативные и экстренные службы для оказания помощи пострадавшим, устранения последствий и выявления обстоятельств атаки.

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