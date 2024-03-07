Украинский БПЛА врезался в гражданскую машину в Горловке

Украинцы продолжают обстреливать территории Донецкой Народной Республики. Так, в четверг, 7 марта, украинский беспилотник был выпущен в сторону Горловки, сообщил городской мэр Иван Приходько в своем официальном канале в социальных сетях.

По данным Приходько, вражеский беспилотник врезался в гражданский легковой автомобиль в поселке Шахты имени Румянцева (он расположен в Калининском районе Горловки). К счастью, находившиеся в автомобиле люде не пострадали, так как граждане сами смогли эвакуироваться из машины.

Напомним, что Иван Приходько уже призывал жителей Горловки быть особенно внимательными и осторожными из-за украинских обстрелов, в том числе и беспилотниками.

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