Сенатора Косачева обеспокоило вступление Швеции в НАТО

После вхождения в Североатлантический альянс Швецию будут воспринимать в России как угрозу, что представляет опасность для Стокгольма. Об том пишет РИА Новости ссылаясь на высказывание, которое было сделано вице-спикером Совета Федерации Константином Косачевым.

Сенатор придерживается мнения, что вступив в НАТО, королевство совершило один из самых необдуманных и недальновидных поступков за всю свою историю. Косачев заявил, что раньше Россия не чувствовала угрозы со стороны северного соседа, но после сегодняшних событий все изменилось. Он же назвал НАТО «гарантией опасности» для шведов и сообщил об очень сильных имиджевых и статусных ударах для этой страны. По его мнению, теперь европейскую державу никто не будет больше воспринимать в качестве нейтральной.

Ранее мы писали, что 7 марта Швеция станет членом НАТО. Соответствующее сообщение появилось на сайте Белого дома.