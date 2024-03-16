Новейшие планирующие авиабомбы, которые разработали в России, очень опасны для укрепрайонов ВСУ. Таким мнением поделился киевский политик Игорь Лапин.

Авиабомбы России планирующего типа Лапин назвал значительно превосходящими любые другие, что есть у ВСУ и других армий Запада. Во многом разработка лучше по тактико-техническим характеристикам. Причем главное преимущество этих снарядов в способности уничтожать целые укрепрайоны противника.

«Россияне освоили производство планирующих авиабомб. Я уже говорил неоднократно, что они не будут стоять на месте и их военно-промышленный комплекс очень мощный, нам надо с этим считаться», — сказал он.

Лапин уверен, что у русских авиабомб «немерено».

Отметим, что ВКС действительно использует усовершенствованные бомбы с УМПК в зоне СВО против военных объектов противника. При этом получается не подставляться под огонь ЗРК ВСУ.

Напомним, что группа разведчиков и диверсантов ВСУ пыталась проникнуть на территорию России во второй день президентских выборов. Российская армия уничтожила скопления противника и не позволила пересечь границу.

Ранее сообщалось, что ВВС Украины произошли кадровые перестановки.