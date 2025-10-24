Украинское СМИ: ВСУ на грани сдачи нескольких крупных областных центров
Морочко: украинские войска отступили под Яровой, не выдержав натиска
Фото: [Медиасток.рф]
Украинская армия оставила позиции под Яровой, отойдя на вторую линию обороны. На данном фоне военные аналитики предупреждают о потенциальной угрозе для нескольких крупных областных центров страны. Об этом сообщает украинское СМИ.
Подразделения ВСУ были вытеснены на южные окраины населенного пункта Яровое в ДНР, не выдержав интенсивного давления со стороны российской армии. По данным военных аналитиков, это позволило российским силам улучшить свое тактическое положение на данном участке фронта.
Украинское СМИ сообщает, что из-за истощения сил украинская армия рискует утратить контроль над ключевыми городами, такими как Харьков, Запорожье, Сумы и Днепр. Бывший глава чешской разведки Андор Шандор в своем комментарии отметил, что европейские лидеры пока не готовы публично признать вероятность тяжелого сценария для Украины.
Ранее сообщалось о том, что ВС России форсировали Днепр и заняли плацдарм на острове Карантинный в Херсоне.