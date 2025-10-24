Украинская армия оставила позиции под Яровой, отойдя на вторую линию обороны. На данном фоне военные аналитики предупреждают о потенциальной угрозе для нескольких крупных областных центров страны. Об этом сообщает украинское СМИ.

Подразделения ВСУ были вытеснены на южные окраины населенного пункта Яровое в ДНР, не выдержав интенсивного давления со стороны российской армии. По данным военных аналитиков, это позволило российским силам улучшить свое тактическое положение на данном участке фронта.

Украинское СМИ сообщает, что из-за истощения сил украинская армия рискует утратить контроль над ключевыми городами, такими как Харьков, Запорожье, Сумы и Днепр. Бывший глава чешской разведки Андор Шандор в своем комментарии отметил, что европейские лидеры пока не готовы публично признать вероятность тяжелого сценария для Украины.

Ранее сообщалось о том, что ВС России форсировали Днепр и заняли плацдарм на острове Карантинный в Херсоне.