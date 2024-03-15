Украинского танкиста приговорили к 20 годам заключения за стрельбу по Мариуполю

В ДНР к 20 годам заключения был приговорен командир танкового взвода, который стрелял по домам Мариуполя. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на местную прокуратуру.

32-летний Василий Шевчук проходил службу в должности командира танкового взвода, который был в составе танкового батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ. Во время судебного заседания было установлено, что 12 марта 2022 года фигурант и другие военные выполняли приказ командиров по круговому блокированию Мариуполя. В частности, они мешали мирным гражданам беспрепятственно уйти из города. Также приводятся данные, что Шевчук приказал подчиненным обстрелять частный дом на улице Белорусской осколочно-фугасными снарядами. В момент удара внутри находилась женщина с детьми. Они не пострадали, так как были в безопасном месте. Шевчука признали виновным и приговорили к 20 годам колонии строгого режима.

Ранее мы писали о том, что с 12 по 15 марта российские войска уничтожили больше 550 военных ВСУ, а также 16 танков и 19 бронированных машин.