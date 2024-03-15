Российские войска уничтожили больше 550 военных ВСУ

С 12 по 15 марта Российские войска отбили все попытки вооруженных сил Украины совершить прорыв в Белгородскую и Курскую области. Как докладывает МО РФ в своем официальном канале, за указанный срок были ликвидированы свыше 550 военных, 16 танков и 19 бронированных машин.

В ведомстве отмечают, что нейтрализовать противника удалось благодаря грамотным и совместным действиям российских войск и пограничников ФСБ. С помощью ударов авиации и артиллерии были убиты свыше 550 украинских военных, а также разбиты 16 танков и 19 бронированных машин, среди которых 11 БМП Bradley.

Ранее мы писали о том, что в Одессе погибли высокопоставленные полицейские. Один из местных пабликов сообщает о взрывах российских снарядов, которые произошли на находящихся в прибрежной зоне базах отдыха. Есть информация о гибели командира батальона «Цунами» Александра Гостищева и других офицеров.