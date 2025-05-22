Украинцы применили HIMARS для обстрела Пантелеймоновки в ДНР

ВСУ для обстрела Пантелеймоновки в ДНР применили американскую РСЗО HIMARS, пишет в четверг РИА Новости, ссылаясь на начотдела оперативной работы управления по вопросам документирования украинских преступлений администрации главы и правительства Сергея Переверзева.

По словам Переверзева, украинцы нанесли удар 22 мая по поселку Пантелеймоновка и уже на месте происшествия представители экстренных служб установили, что для обстрела использовалась система HIMARS — на это указывают найденные осколки. Предварительно, это могла быть шрапнельная ракета М30А1.

Также сообщается о том, что при обстреле этого населенного пункта ранения получили восемь мирных граждан, а тяжело ранены оказались двое: женщина 1981 года рождения и мужчина 1991 года рождения, а подросток 2009 года рождения получил вред средней степени тяжести.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что средства ПВО сбили 159 беспилотников в России за 12 часов.