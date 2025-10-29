Ураган «Мелисса» движется к США

Мощный ураган «Мелисса», уже прошедший по Ямайке и Кубе, может достичь южного побережья Соединенных Штатов. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на заявление ведущего метеоролога Александра Шувалова.

Тропический ураган «Мелисса», входящий в пятерку самых мощных по ряду параметров, продолжает свое движение по Карибскому бассейну. После разгула стихии на Ямайке, где скорость ветра в порывах превышала 100 м/с, ураган обрушился на восточные районы Кубы. Как сообщил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, интенсивность явления несколько снизилась — с пятой категории опасности до четвертой.

На Кубе, в городах Сантьяго-де-Куба и Камагуэй, метеорологи ожидают экстремальные осадки — до 150-200 мм в сутки. Это грозит серьезными подтоплениями. Ветер же, хотя и ослаб, но все еще может достигать 35-40 м/с, что способно повредить крыши зданий.

Сейчас «Мелисса» движется в сторону Мексиканского залива, где начнет терять силу, превращаясь во внетропический циклон. По словам специалиста, существует минимальная вероятность, что остатки урагана затронут южное побережье США, но к тому моменту его разрушительный потенциал значительно снизится.

