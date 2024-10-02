«Уральские авиалинии» и «Победа» задержали рейсы из-за удара Ирана по Израилю

Российские авиакомпании «Уральские авиалинии» и «Победа» задержали несколько рейсов из-за удара Ирана по Израилю, сообщил РБК.

Отмечается, что такие рекомендации ранее выпустило Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация). Всего 10 российский авиакомпаний приняли решение о задержке или отмене рейсов в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

В пресс-службе «Победы» отметили, что были задержаны шесть рейсов из Москвы в Дубай и Абу-Даби и обратно. Представители «Уральских авиалиний» сообщили, что по такому же маршруту было задержано четыре рейса.

Также из-за удара Ирана по Израилю «Аэрофлот» принял решение отменить рейс Москва — Дубай — Москва. Компания S7 Group вернула рейс Москва — Дубай в аэропорт вылета, а рейс Новосибирск — Дубай задержали до 11:00 мск.

В ночь на 2 октября Иран нанес удар по Израилю 180 баллистическими ракетами. Корпус стражей исламской революции объяснил удар гибелью лидеров «Хезболлы» и ХАМАС. Ирак, Израиль, Ливан и Иордания закрыли свое воздушное пространство. Позже Израиль сообщил об открытии воздушного пространства для гражданских самолетов.

Ранее сообщалось, что самолет с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулы да Силвы совершил вынужденную посадку в Мехико из-за технической проблемы.