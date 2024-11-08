Российские правоохранители установили личности украинских летчиков, которые пилотируют истребители F-16 в зоне боевых действий, в том числе и над Харьковской областью. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление УВД военно-гражданской администрации данного региона.

По утверждению правоохранителей, всю информацию удалось получить с помощью одного из высокопоставленных украинских военнослужащих. Он передал имена и фамилии тех, кто пилотирует истребители F-16 Fighting Falcon, переданные ВСУ Западом.

«Получены данные граждан Украины, которые на данный момент входят в состав экипажей истребителей F-16 и выполняют боевые задачи, в том числе над Харьковской областью и приграничной с Российской Федерацией зоной», — было указано журналистам.

Среди уже установленных людей подполковник Олег Климов, уроженец Харькова, и капитан Максим Коляда. Старшим техником в эскадрилье, которая оснащена F-16, служит Андрей Белокаменский, проживающий в Харькове.

Ранее экс-командующий ВСУ Залужный заявил о том, что в Британии уже подготовлена третья группа пилотов, которая будет способна управлять самолетами иностранного производства. Первая партия F-16 была поставлена Киеву Нидерландами еще в начале октября, при этом голландские власти пообещали поставить последующие самолеты в ближайшие же месяцы.