Устроившим драку в «Кофемании» в Москве грозит семь лет тюрьмы

Четверым дебоширам, устроившим драку в московской «Кофемании», грозит до семи лет заключения в колонии строгого режима, сообщил телеграм-канал SHOT.

В четверг, 13 февраля, несколько человек с оружием ворвались в заведение на Кутузовском проспекте и начали конфликт с посетителями. Охрана оперативно выгнала нападающих и вызвала полицию.

По информации SHOT, после инцидента с участниками драки было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса России, которая касается хулиганства, совершенного организованной группой с применением огнестрельного оружия. Наказание за преступление предусматривает срок лишения свободы в семь лет.

Ранее сообщалось, что «Кофемания» начала продавать простую воду в стаканчиках по 650 руб.