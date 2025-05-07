В аэропортах Жуковский и Калуга введены ограничения на полеты

Сразу в двух аэропортах — Жуковский и Калуга — введены ограничения на полеты. Об этом днем в среду сообщает официальный телеграм-канал Росавиации.

По данным пресс-службы ведомства, временные ограничения на прием и отправку всех воздушных судов в Жуковском и Калуге введены в среду, 7 мая, около 16:20 по московскому времени. Другие подробности уточняются. Как сообщается в телеграм-канале SHOT, жители Калужской области слышали звуки взрывов.

Напомним, днем ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об уничтожении еще двух вражеских беспилотников, которые летели в направлении российской столицы. На месте падения обломков работали представители экстренных служб, пострадавших в результате инцидента нет.