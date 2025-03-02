В аэропорту Грозного ввели временные ограничения на полеты

Временные ограничения введены на работу аэропорта в Грозном. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко.

Он подчеркнул, что такие меры были приняты в целях обеспечения безопасности полетов в регионе.

В соответствии с новым распоряжением, аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы с 9:36 мск. Ожидается, что ограничения будут действовать до тех пор, пока не будут устранены все возможные риски для безопасности пассажиров и экипажей.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта уже принимают необходимые меры для обеспечения безопасной работы. Ведется постоянный мониторинг ситуации, а также разработка мероприятий по восстановлению нормального графика полетов.

28 февраля сообщалось, что временные ограничения вводились на работу аэропорта Шереметьево. Также 1 марта ограничительные меры действовали в аэропортах Ярославля и Костромы.