В аэропорту Красноярска экстренно приземлился Boeing-777, который летел из Дели в Сан-Франциско

Boeing-777, который летел из Дели в Сан-Франциско, экстренно приземлился в красноярском аэропорту. Об этом сообщает канал SHOT вечером четверга, 18 июля.

Борт принадлежит компании Air India, в момент пролета над Эвенкийским районом экипаж подал аварийный сигнал (код 7700). По данным канала, датчик загорания сработал в хвостовой части самолета. В итоге, спустя непродолжительный период, самолет успешно сел в аэропорту.

Также сообщается, что техники уже обследовали воздушное судно, но ни задымления, ни других проблем пока не обнаружили. 243 пассажира вышли из воздушного судна на территорию аэропорта Емельяново, решается вопрос, где их размещать.

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