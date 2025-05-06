В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Росавиации вечером вторника.

По данным Росавиации, ограничения на прием и вылет воздушных судов в аэропорту Сочи в 22:03 по московскому времени. Пока другие подробности не сообщаются. Но в 22:52 в Росавиации сообщили, что ограничения в аэропорту Сочи были сняты. Стало известно, что над Москвой также отражают массовую атаку БПЛА.

Напомним, ранее угроза атаки вражеских беспилотников была объявлена в Белгородской области – экстренные службы призвали граждан сохранять бдительность. Также мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что на подлете к Москве средствами ПВО было уничтожено еще два беспилотника.