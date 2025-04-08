В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения
Росавиация: в аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения
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Вечером во вторник были введены ограничения на полеты в аэропорту Баратаевка в Ульяновске. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Росавиации.
Как гласит сообщение пресс-службы Росавиации, ограничения на прием и выпуск ВС были введены в 21:15 по московскому времени. Такая мера была введена для того, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских воздушных судов.
Напомним, ранее стало известно о том, что в Воронежской области объявлялась опасность БПЛА. Как позже сообщил губернатор региона Александр Гусев, дежурные средства ПВО уничтожили не меньше пяти украинских дронов в трех районах Воронежской области.