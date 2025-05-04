В аэропорту Внуково сняли все ограничения на полеты
Росавиация: в аэропорту Внуково сняты ограничения на прием и выпуск самолетов
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В аэропорту Внуково сняты введенные ранее ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Федерального агентства воздушного транспорта России (Росавиации) Артем Кореняко.
Отмечается, что работу в штатном режиме воздушная гавань возобновила в 10:30 мск. Всего ограничения действовали чуть больше часа.
Как отметили в Росавиации, за время действия ограничений один самолет, выполнявший рейс во Внуково, был перенаправлен на запасной аэродром. Все экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта приняли оперативные меры по выполнению новых условий и обеспечению полной безопасности всех полетов.
В настоящее время все службы аэропорта продолжают контролировать ситуацию для предотвращения возможных инцидентов и обеспечивают эффективное обслуживание авиасообщения.
Ранее сообщалось, что Россия возобновляет авиасообщение с Абхазией после 30-летнего перерыва.