В аэропорту Жуковский введены временные ограничения вечером среды. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Росавиации.

Стало известно, что ограничения коснулись приема и вылета воздушных судов и действовать они начали с 21:32 по московскому времени. Сейчас аэропорт не принимает и не отправляет рейсы.

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, силы ПВО продолжают отражать атаки вражеских беспилотников — так, было уничтожено еще шесть дронов, которые летели на российскую столицу. На месте падения обломков, уточнил Собянин, работают экстренные службы.

Напомним, ранее очевидцы рассказали о том, что происходит у места падения обломков украинского беспилотника в детском лагере в Домодедово — там уже засыпали образовавшуюся воронку.