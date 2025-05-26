В Анапе отменяют спортивные мероприятия в море и на побережье

Спортивные активности в акватории и на пляжах Анапы официально запрещены из-за мазута в Черном море. Об этом сообщает телеграм-канал Kub Mash.

Анапа уходит с дистанции в прямом смысле слова. После инцидента с разливом нефтепродуктов в акватории Черного моря городские власти решили отменить все запланированные спортивные мероприятия, связанные с пляжами и водой. Санитарная комиссия при главе муниципального образования выступила с решением, которое временно ставит крест на активности у берега.

В черный список попали не только массовые заплывы, соревнования по пляжному волейболу и бегу по прибрежной линии, но и любые мероприятия в морской акватории, находящейся под управлением Анапы. Виной тому — загрязнение, последствия которого пока невозможно оценить до конца. Соответствующий запрет подписан с 7 мая и будет действовать до особого распоряжения.

Ранее более 7,5 млрд руб. выделили на защиту акватории Керченского пролива.