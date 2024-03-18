Генерал ВСУ призвал украинские войска быстрее принимать решения

ВСУ маломобильны и слишком долго принимают решения. Об этом сообщает РИА Новости ссылаясь на высказывание, сделанное генералом украинских войск в отставке, экс-заместителем секретаря Совета национальной безопасности Украины Сергеем Кривоносом.

На минувшей неделе войска России уничтожили две украинские боевые машины ЗРК Patriot. Кривонос считает, что поразить цели удалось, так как они слишком долго находились на одном месте и ждали приказа о начале движения. В свою очередь, армия РФ обладает мощной разведкой, которая быстро узнает позиции войск и техники неприятеля. Подытоживая сказанное в эфире одного из телеканалов, генерал назвал понесенные потери чувствительными и заявил о необходимости наращивать мобильность вооруженных сил Украины, а также скорость принимаемых решений.

Ранее мы писали о том, что офицер спецназа ВСУ рассказал о тяжелом положении армии Украины в городе Часов Яр. Аналогичная обстановка сложилась для них и под Купянском.