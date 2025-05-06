В Жуковском отменен режим «Внимание по БПЛА»

Глава Жуковского Борис Аубакиров рассказал ТАСС о том, что в городе отменен специальный режим «Внимание по БПЛА». Об этом журналисты сообщили вечером вторника.

Как говорится в публикации, Аубакиров сообщил об отмене этого режима, который подразумевает возможную опасность атаки БПЛА. При этом о введении соответствующего режима ранее говорилось в официальном телеграм-канале местной администрации.

Напомним: ранее стало известно, что на подлете к Москве был сбит еще один вражеский беспилотник вечером вторника — его перехватили российские средства ПВО, сообщил Сергей Собянин, добавив, что это уже третий БПЛА за вечер.