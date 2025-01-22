В Белгородской области приняли решение об отселении жителей Терезовки

По данным Гладкова, решение от отселении жителей Терезовки приняли исходя из оперативной обстановки. Глава Белгородской области отметил, что жителям надо обращаться в администрацию Шебекинского округа к Андрею Гридневу или же министру строительства Оксане Козлитиной – именно они владеют информацией о том, как будет предоставляться жилье.

Также губернатор отметил, что жители Отрадного, Толоконного, Малиновки и Красной Нивы могут получить компенсацию за аренду жилья – эта информация будет озвучена на заседании правительства Белгородской области.

Напомним, ранее сообщалось о том, что несколько дней назад над Белгородской областью сбили несколько вражеских беспилотников.