В Белгородской области приняли решение об отселении жителей Терезовки
Оперштаб Белгородской области принял решение отселить жителей села Терезовка
Фото: [pxhere.com]
Жителей села Терезовка, что в Шебекинском округе Белгородской области, отселят. Соответствующее решение принял региональный оперштаб, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем официальном телеграм-канале.
По данным Гладкова, решение от отселении жителей Терезовки приняли исходя из оперативной обстановки. Глава Белгородской области отметил, что жителям надо обращаться в администрацию Шебекинского округа к Андрею Гридневу или же министру строительства Оксане Козлитиной – именно они владеют информацией о том, как будет предоставляться жилье.
Также губернатор отметил, что жители Отрадного, Толоконного, Малиновки и Красной Нивы могут получить компенсацию за аренду жилья – эта информация будет озвучена на заседании правительства Белгородской области.
Напомним, ранее сообщалось о том, что несколько дней назад над Белгородской областью сбили несколько вражеских беспилотников.