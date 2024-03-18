В Белгородской области работает сирена ракетной опасности

В понедельник, 18 марта, в Белгороде и Белгородской области работает сирена, предупреждающая о ракетной опасности. Об этом сообщает на своей официальной странице губернатор Вячеслав Гладков.

Находящимся дома гражданам предписано держаться подальше от окон и укрыться в помещениях, где их нет. Для этих целей подойдут коридоры, ванные, туалеты и кладовые. Пребывающим на улицах гражданам предписано спуститься в укрытия или найти другие безопасные места. Сегодня же в один из домов села Никольское попала ракета вооруженных сил Украины. В результате атаки погибли четыре человека, в том числе 17-летний подросток.

Ранее мы писали о том, что рядом с селом Лукашовка Сумской области российскими военными была уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. Наш оператор FVP-дрона нанес удар по автомобилю пехоты, в который собирался погрузиться противник. Общие потери диверсантов оцениваются в 8 человек.