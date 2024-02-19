В Белгородской области сообщили о ракетной опасности

Сегодня в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность, об этом сообщили в социальных сетях регионального главка МЧС.

В сообщении губернатора области Вячеслава Гладкова, жителям региона рекомендовано не подходить к окнам, а укрываться в помещениях без окон со сплошными стенами, таких как коридоры, ванные комнаты, туалеты или кладовые.

Однако, вскоре после этого сообщения, ракетная опасность была официально отменена ведомством. Губернатор области также сообщил об этом в социальных сетях всего через 7 минут после объявления тревоги. Информация о снятии угрозы поступила в 20:47 по московскому времени.

Причины объявления ракетной опасности и ее отмены не были озвучены в официальных источниках, скорее всего, речь идет об участившихся обстрелах Украины приграничных территорий, а также использование и запуск беспилотных летательных аппаратов.

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