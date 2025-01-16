В Белоруссии решили создать ракетный комплекс ближнего действия
Пантус: Белоруссия решила создать ракетный комплекс ближнего действия
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В Белоруссии работают над созданием ракетного комплекса ближнего действия, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова председателя военно-промышленного комитета страны Дмитрия Пантуса.
По словам Пантуса, в Белоруссии уже работают в направлении создания подобного комплекса. В этот комплекс, как планируется, войдут унифицированные решения, которые получились после создания комплекса средней дальности.
Пантус напомнил, что создание комплекса средней дальности Бук-МБ2 было завершено в 2024 году, и работа над этим комплексом велась несколько лет.
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