Президенту Белоруссии подарили последнюю модель мотоцикла «Минск»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил в подарок мотоцикл «Минск Д4 125», который был выпущен первым с обновленной производственной площадки «МотоВелоЗавода». Об этом сообщило агентство Белта.

Презент был вручен коллективом завода, который базируется на территории Минского городского технопарка. Во время торжественного мероприятия Лукашенко заявил, что отдает государству все подарки, но средство передвижения оставит себе.

Отмечается, что транспортное средство экономично, предназначено для дорожных условий стран СНГ, а еще обладает современным, сбалансированным дизайном. Производитель заявляет о надежности и выносливости техники, которая экономична в обслуживании. Кроме того, в Минском городском технопарке Александр Лукашенко также пообщался с коллективами расположенных на его площадях производств.

Ранее во время обсуждения инвестиционных планов Белоруссии ее лидер заявил, что находящиеся в республике и за ее пределами оппозиционно настроенные граждане, не дождутся его смерти.