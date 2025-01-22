В Белоруссии заявили о плане вторжения в страну со стороны Украины

Бывший участник полка Калиновского (признан в Белоруссии террористической организацией) Василий Веремейчик рассказал в интервью местному изданию «СБ. Беларусь сегодня» о планах вторжения в страну со стороны Украины.

По словам Веремейчика, ему известно о закрытой стратегии, где разрабатывались планы и варианты вторжения в республику, в том числе и при участии западных спецслужб и СБУ. Экс-военный утверждает, что в план входит занятие определенной части страны, назвать это освобождением и обратиться к иностранным государствам за помощью и поддержкой.

Веремейчик отметил, что планировалось зайти с территории Украины в Брестском направлении и занять город Малорита. Операция должна была быть внезапной, а войска – сосредоточены у границы. Далее двумя ДРГ враг мог двинуться вперед и подавить силовиков, тем самым отвлечь внимание и дать пройти основной группе. Третья ДРГ должна, согласно плану, занять город Малорита и захватить там гимназию, чтобы создать оперштаб.

Ранее Минск обвинил Европарламент в грубейшем вмешательстве в политику Белоруссии.