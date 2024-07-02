В Братске произошло массовое отравление в кафе: пострадали 32 человека, включая детей

По предварительным данным, 32 человека, в том числе восемь детей, пострадали после употребления готовых блюд в местном заведении общественного питания Mexiko. Об этом сообщает ircity.ru.

Согласно информации от местных органов здравоохранения, у всех пострадавших диагностирован гастроэнтерит - воспалительное заболевание желудочно-кишечного тракта. Тяжесть состояния варьируется от легкой до средней степени. Предположительно, источником заражения стал популярный салат «Цезарь с курицей», хотя эта информация пока официально не подтверждена.

В связи с инцидентом работа кафе Mexiko была немедленно приостановлена. Местные власти и санитарно-эпидемиологические службы начали тщательное расследование происшествия. Специалисты проводят проверку помещений заведения, изучают технологию приготовления блюд и условия хранения продуктов.

Очередной случай массового отравления из-за общепита вновь поднимает вопрос о безопасности готовой еды в подобных заведениях.

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