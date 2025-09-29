В Чите запретили перевозки школьников из-за разрушенных дорог

Комитет образования Газимуро-Заводского округа в Забайкалье принял необычное решение. С первого октября движение школьных автобусов по нескольким маршрутам полностью остановлено. Причиной стал акт проверки ГИБДД, зафиксировавший реальную угрозу для жизни детей на разбитых дорогах с опасными съездами в кюветы.

Поводом для проверки послужило обращение местных жителей к губернатору Александру Осипову. Родители жаловались, что власти годами игнорируют проблему, несмотря на многочисленные обещания отремонтировать трассы. В комитете образования ситуацию назвали «криком души», отметив, что предыдущие видеообращения в августе никаких результатов не принесли. Теперь вопрос о ремонте дорог переадресован краевым ведомствам, отвечающим за безопасность движения и состояние инфраструктуры.

