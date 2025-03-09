В Чувашии впервые с начала СВО обнаружили беспилотник

В Чебоксарах на территории ФГКУ «Комбинат Буревестник» обнаружили беспилотный летательный аппарат. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Чувашской Республики Олег Николаев.

По предварительным данным, пострадавших и жертв в результате происшествия нет. Глава региона отметил, что ситуация находится под контролем местных властей.

Николаев сообщил, что на объекте нефтебазы, где был обнаружен дрон, проходит реконструкция. Экстренные службы уже ведут работу на месте происшествия.

Следует отметить, что в Чувашии — это первый случай обнаружения вражеского БПЛА с начала специальной военной операции (СВО) на Украине 24 февраля 2022 года.

Чувашская Республика расположена на востоке европейской части РФ. Субъект входит в состав Приволжского федерального округа. Республика граничит с Нижегородской областью на западе, с Республикой Марий Эл на севере, с Татарстаном на востоке, с Мордовией на юго-западе и с Ульяновской областью на юге.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что за ночь системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 88 вражеских беспилотников над регионами России.

О работе ПВО в Ростовской области также сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.