В детском саду в новой Москве прокомментировали инцидент со стрельбой

В частном детском саду Bilingual Kids Academy в новой Москве прокомментировали инцидент со стрельбой, который случился в пятницу. Об этом пишет РИА Новости.

По данным издания, учреждение продолжает работать в прежнем режиме, «ничего не произошло»: стрельба велась, уточняется в публикации, на улице, но не внутри помещения. Пострадавшему была оперативно вызвана скорая медпомощь, а стрелок скрылся – его ищет полиция.

Напомним, что стрельбе предшествовал конфликт двух мужчин. Ранее стало известно, что, по предварительной информации, бывшие супруги не смогли «поделить» своего сына, и муж открыл огонь по спутнику бывшей жены. Также в СК России отметили, что в результате произошедшего инцидента в поселке Коммунарка дети не пострадали.

«14 марта 2025 года вблизи детского дошкольного учреждения, расположенного на улице Липовый парк в поселке Коммунарка, мужчина вступил в конфликт с матерью своего ребенка, а после произвел выстрел из травматического пистолета в сторону ее знакомого. Никто из детей не пострадал», – сказано в сообщении.

На месте происшествия работают криминалисты и следователи.