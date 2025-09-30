В Днепре ликвидировали кол-центр телефонных аферистов: появилось видео удара Гераней

Фото: [ Московский областной пункт отбора на военную службу по контракту в Балашихе/Медиасток.рф ]

Российские беспилотники «Герань» поразили в Днепре офисное здание, где, по данным источников, размещался кол-центр телефонных мошенников, обзванивавших граждан России. Мощный удар и последующий пожар были засняты на видео. Об этом сообщает «RG.RU» со ссылкой на телеграм-канал «Военный обозреватель».

Мощный удар российских дронов «Герань» поразил в Днепре сразу два ключевых объекта. Помимо скам-офисов, откуда велся обзвон российских граждан, под прицел попал и цех по разработке и сборке украинских беспилотников. Местные телеграм-каналы активно публикуют кадры последствий атак, на которых виден масштабный пожар в бизнес-центре.

По данным военных обозревателей, это первый подтвержденный случай, когда подобная структура стала мишенью для высокоточного удара. Атака вызвала сильный пожар в здании, локализация которого потребовала усилий спасательных команд.

