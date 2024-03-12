В Донецке мужчина получил травмы после атаки украинского беспилотника

Житель Донецка получил травмы после удара украинского беспилотника. На своей официальной странице мэр города Алексей Кулемзин сообщил о том, что с аппарата был сброшен взрывоопасный предмет.

По словам руководителя, инцидент случился на рынке в поселке Абакумово, который расположен в юго-западной части Донецка. В результате происшествия был травмирован мужчина 1981 года рождения. О характере полученных им повреждений сведения не приводятся. Ранее сообщалось о том, что во вторник вооруженные силы Украины предприняли две подобных атаки на Кировский район Донецка. В обоих случаях с летательных аппаратов были сброшены взрывоопасные предметы.

Во вторник также появилась информация об уничтожении российскими войсками очередной пусковой установки РСЗО HIMARS. Цель была поражена нашей ракетой на Херсонском направлении. Это уже второй HIMARS, уничтоженный в течение недели.