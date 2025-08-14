В Екатеринбурге арестовали брокера, якобы скупавшего девственность школьниц

В Екатеринбурге арестовали 40-летнего брокера Вадима Шукурова, обвиняемого в интиме со школьницами. По версии следствия, мужчина предлагал девочкам до 100 тыс. руб. за девственность, а также обещал машины и квартиры. Об этом сообщает Lenta.ru.

Ленинский суд Екатеринбурга отправил под стражу местного жителя Вадима Шукурова по обвинению в половых связях с несовершеннолетними. Следствие утверждает, что мужчина знакомился со школьницами, приглашал их в рестораны и предлагал деньги за интим.

Один из эпизодов раскрылся после того, как мать одной из девочек обнаружила в телефоне дочери видео с брокером. Другие жертвы подтвердили, что Шукуров переписывался с ними, соблазняя дорогими подарками и статусом «главной красавицы города».

Сам обвиняемый свою вину не признает. Его мать утверждает, что у сына есть невеста. Однако следствие располагает переписками и показаниями потерпевших. Если вина подтвердится, мужчине грозит до 15 лет колонии по статье 134 УК РФ.

