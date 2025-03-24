В элитном ЖК в центре Москвы ликвидировали пожар

Возгорание в элитном ЖК в центре Москвы полностью ликвидировано. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС России в понедельник, 24 марта.

В экстренном ведомстве уточняют, что само возгорание произошло в здании гостиничного комплекса с апартаментами: в тушении участвовали больше 70 пожарных и 20 машин. К счастью, в результате происшествия обошлось без пострадавших, но на период тушения пожара перекрывалось движение по нескольким соседним улицам.

Ранее РИА Новости уточняло, что пожар случился в ЖК «Роза Росса». Кстати, в ночь на понедельник, 24 марта, в Санкт-Петербурге также случился сильный пожар в ремонтируемом здании: пламя появилось на участке с третьего по пятый этаж, а также успело выйти на крышу. Предварительно, в результате ЧП никто не пострадал.