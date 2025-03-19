Президент России озвучил инициативы по выплатам участникам СВО
Путин: предложения по выплатам участникам СВО поддержали при участии ГП
Фото: [официальный сайт президента России]
При содействии Генпрокуратуры в ряде регионов России были поддержаны инициативы, согласно которым участники специальной военной операции могут получить положенные выплаты, не подавая заявок. Как сообщило РИА Новости, такое заявление было сделано президентом РФ Владимиром Путиным во время расширенного заседания коллегии ведомства.
По словам российского лидера, благодаря участию сотрудников прокуратуры также удалось устранить пробелы в региональном законодательстве, которые касались статуса членов формирований, состоящих из добровольцев.
«Обязанность получать разные справки, например о прохождении военной службы, возложена на сами органы социальной защиты», — подчеркнул Путин в ходе заседания.
Ранее стало известном о том, что глава РФ разрешил инвесторам из Штатов выкупить российские ценные бумаги.