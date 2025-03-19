Президент России озвучил инициативы по выплатам участникам СВО

При содействии Генпрокуратуры в ряде регионов России были поддержаны инициативы, согласно которым участники специальной военной операции могут получить положенные выплаты, не подавая заявок. Как сообщило РИА Новости, такое заявление было сделано президентом РФ Владимиром Путиным во время расширенного заседания коллегии ведомства.