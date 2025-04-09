В Германии собрались переложить издержки из-за пошлин на американцев

Председатель правления компании Deutz Себастьян Шульте заявил, что компания планирует переложить издержки от введения пошлин США на своих же американских клиентов, а также собирается расширить производство двигателей для военного транспорта.

Об этом пишет РИА Новости. По данным издания, председатель крупной немецкой компании по производству дизельных, газовых, водородных и электрических двигателей Deutz уверен, что непосредственные последствия пошлин переложат на клиентов из США.

Напомним: ранее стало известно, что Трамп подписал указ о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Базовая ставка составит 10%, но для каждой страны она будет варьироваться.

Напомним: ранее стало известно, что за последнюю неделю Apple уже осуществила отправку пяти самолетов с айфонами.