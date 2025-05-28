В Германии сообщили, когда Киев получит дальнобойные системы

Министерство обороны ФРГ сообщило о том, когда Киев получит первые дальнобойные системы, которые были профинансированы Германией. Об этом пишет РИА Новости.

Первые дальнобойные системы, уточняют журналисты, Киев получит от Германии уже в ближайшие несколько недель. Такое решение было принято по итогам встречи министра обороны ФРГ Бориса Писториуса и его украинского коллеги Рустема Умерова.

В заявлении немецкого минобороны также говорится о том, что Украина сможет применить эти системы уже через несколько недель, ведь системы числятся на вооружении у ВСУ, и никакой дополнительной подготовки не требуется.

Ранее сообщалось о том, что Дмитрий Медведев допустил возможность ответного удара по Берлину из-за ракет Taurus.