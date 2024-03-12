Издание Welt раскрыло информацию о том, что лишь половина из 600 дальнобойных крылатых ракет Taurus, состоящих на вооружении у Германии, готовы к использованию.

По данным издания, правительство страны приняло решение о модернизации и доведении оставшихся ракет до боевой готовности.

Эта новость вызвала особое внимание в свете сообщений западных СМИ о возможной передаче подобного типа ракет Украине. Однако канцлер Шольц уже выступал с заявлением, утверждая, что Германия не планирует осуществлять передачу данных ракет во избежание втягивания в военный конфликт и риска эскалации напряженности с Россией. Все дело в том, что для правильного функционирования ракет необходимо вместе с ними отправлять на Украину и немецких солдат.

Такое решение канцлера отражает осторожный подход Германии к вопросам безопасности и международным отношениям, учитывая сложную геополитическую обстановку в регионе.

Ранее мы сообщали о том, что при крушении Ил-76 в Ивановской области погибли тверские и оренбургские летчики.