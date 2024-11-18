В Горловке десять человек пострадали при атаке дрона ВСУ на автобус

Десять жителей Горловки получили ранения в результате атаки беспилотника на маршрутное такси. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале.

Вражеский беспилотник атаковал автобус на улице Жукова.

Ранее, 14 ноября, Горловка подверглась сильному обстрелу со стороны ВСУ. Ранения и травмы в результате террористических действий получили 14 человек.

Горловка, расположенная к северу от Донецка, в 2014 году перешла под контроль самопровозглашенной ДНР. С 2022 года город вместе с ДНР стал частью России.

ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать мирные города не только на новых территориях РФ. Так, Министерство обороны РФ ранее сообщило, что за ночь над регионами РФ сбили 59 вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Дроны были сбиты в том числе на подлете к Москве в Московской области.