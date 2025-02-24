В Госдуме предложили отправлять призывников на оборонные заводы

Призывников предложили отправить на оборонные заводы. Об этом пишет Ura.ru, ссылаясь на законопроект от партии ЛДПР, внесенный в Госдуму.

По данным журналистов, речь идет о тех, кто выбрал альтернативную службу – таких граждан направят на обеспечивающие гособоронзаказ, нарастить объемы которого просто необходимо в условиях проведения спецоперации.

Сейчас, по мнению авторов инициативы, следует ускорить сроки выполнения гособоронзаказа и поставок продукции в целом, а предприятия сталкиваются с дефицитом кадров. Таким образом, направление призывников позволит решить данную проблему, уверены в ЛДПР. Ранее стало известно о том, что в России хотят продлить действие решений о призыве в армию.